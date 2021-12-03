Какой сегодня праздник 3 декабря

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Сегодня, 3 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День юриста России

Ежегодно 3 декабря в России отмечается профессиональный праздник всех юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности — День юриста, установленный Указом Президента РФ № 130 от 4 февраля 2008 года. Исторически профессия юриста в России является престижной, но в то же время связана с огромной ответственностью.

Дата 3 декабря для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. Именно этот день вплоть до 1917 года российские правоведы считали своим профессиональным праздником.

Юриспруденция, как наука, в российском государстве возникла в 18 веке, а до этого носила прикладной характер. Первые ученые-правоведы получали образование в Петербургской Академии наук. С открытием в 1755 году юридического факультета в Московском университете, юридическая наука и образование получили новый импульс в развитии. В 1802 году было учреждено министерство юстиции.

День неизвестного солдата

3 декабря отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.

Но День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память по всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов.

День памяти богатыря Святогора

Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович — русские богатыри, о которых сложено немало прославляющих былин. Среди богатырей земли русской известен еще один — человек-великан Святогор.

Также сегодня, 3 декабря, отмечают такие праздники:

- Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons)

- День атомного ледокольного флота России

- Всемирный день компьютерной 3D-графики (World Computer Graphics Day)

- День Прокла

- День положительных ответов

- Международный день борьбы с пестицидами (Global No Pesticides Use Day)

- Международный день баскского языка (International Basque Language Day)

- День яблочного пирога (Apple Pie Day) в США

- День крыши над головой (Roof Over Your Head Day) в США

- День врача на Кубе

- День адвоката в Индии

- День святого Франциска Ксаверия в Индии, Испании

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Феоктист, Евстафий, Исидор, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Нина, Прокл, Диодор, Анна, Азат, Анатолий, Дасий, Феспесий, Фекла, Авраам, Богута, Мама, Нирса, Саверий, Сасоний, Симеон, Татона.

Что происходило 3 декабря в прошлые годы

1586 - Томас Гэрриот (родом из Англии) завез из Америки в Европу картофель.

1621 - итальянский физик, математик и астроном Галилео Галилей изобрел телескоп.

1775 - впервые поднят звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов Америки.

1879 - Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал работу лампы накаливания (с угольной нитью, помещенной в вакуумную стеклянную колбу, которая могла непрерывно гореть в течение 4 часов.

1910 - демонстрация изобретения Жоржа Клода в Парижепервой неоновой лампы.

1912 - окончание Первой балканской войны. Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали с Турцией перемирие.

1920 - Михаил Фрунзе назначен командующим советских вооруженных сил Украины и Крыма.

1932 - Постановлением Совета Народных Комиссаров УССР запрещена торговля мясом и скотом в областях Украины, которые уклоняются от выполнения плана заготовки мяса. Постановление стало одной из причин Голодомора 1933 года.

1959 - в Ленинграде сдали в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин».

1967 - южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществил в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца.

1973 - Американский космический корабль «Пионер-10» стал первым космическим аппаратом, который пролетел около Юпитера.

1976 - открытие и первый проезд по Московскому мосту в г. Киев.

1979 - референдум в Иране одобрил проект конституции страны, которая закрепила курс на исламизацию общества.

1984 - в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в городе Бхопал (Индия) погибло свыше 2 000 человек, еще 20 тысяч людей потеряли зрение.

1992 - Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем инвалидов.

2002 - в китайской провинции Шаньдун археологи открыли царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, коней и колесниц, сделанных из терракоты.

2004 - Верховный Суд Украины принял решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года признавались сфальсифицированными.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 декабря. Какие праздники будут завтра?

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