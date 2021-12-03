Общество
Какой сегодня праздник 3 декабря
фото © pixabay.com
Сегодня, 3 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День юриста России
Ежегодно 3 декабря в России отмечается профессиональный праздник всех юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности — День юриста, установленный Указом Президента РФ № 130 от 4 февраля 2008 года. Исторически профессия юриста в России является престижной, но в то же время связана с огромной ответственностью.
Дата 3 декабря для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. Именно этот день вплоть до 1917 года российские правоведы считали своим профессиональным праздником.
Юриспруденция, как наука, в российском государстве возникла в 18 веке, а до этого носила прикладной характер. Первые ученые-правоведы получали образование в Петербургской Академии наук. С открытием в 1755 году юридического факультета в Московском университете, юридическая наука и образование получили новый импульс в развитии. В 1802 году было учреждено министерство юстиции.
День неизвестного солдата
3 декабря отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.
Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его родные и близкие, и где они погребены.
Но День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет память по всем погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов.
День памяти богатыря Святогора
Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович — русские богатыри, о которых сложено немало прославляющих былин. Среди богатырей земли русской известен еще один — человек-великан Святогор.
Также сегодня, 3 декабря, отмечают такие праздники:
- Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons)
- День атомного ледокольного флота России
- Всемирный день компьютерной 3D-графики (World Computer Graphics Day)
- День Прокла
- День положительных ответов
- Международный день борьбы с пестицидами (Global No Pesticides Use Day)
- Международный день баскского языка (International Basque Language Day)
- День яблочного пирога (Apple Pie Day) в США
- День крыши над головой (Roof Over Your Head Day) в США
- День врача на Кубе
- День адвоката в Индии
- День святого Франциска Ксаверия в Индии, Испании
Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Феоктист, Евстафий, Исидор, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Нина, Прокл, Диодор, Анна, Азат, Анатолий, Дасий, Феспесий, Фекла, Авраам, Богута, Мама, Нирса, Саверий, Сасоний, Симеон, Татона.
Что происходило 3 декабря в прошлые годы
1586 - Томас Гэрриот (родом из Англии) завез из Америки в Европу картофель.
1621 - итальянский физик, математик и астроном Галилео Галилей изобрел телескоп.
1775 - впервые поднят звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов Америки.
1879 - Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал работу лампы накаливания (с угольной нитью, помещенной в вакуумную стеклянную колбу, которая могла непрерывно гореть в течение 4 часов.
1910 - демонстрация изобретения Жоржа Клода в Парижепервой неоновой лампы.
1912 - окончание Первой балканской войны. Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали с Турцией перемирие.
1920 - Михаил Фрунзе назначен командующим советских вооруженных сил Украины и Крыма.
1932 - Постановлением Совета Народных Комиссаров УССР запрещена торговля мясом и скотом в областях Украины, которые уклоняются от выполнения плана заготовки мяса. Постановление стало одной из причин Голодомора 1933 года.
1959 - в Ленинграде сдали в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин».
1967 - южноафриканский хирург Кристиан Барнард осуществил в Кейптауне первую в мире успешную трансплантацию сердца.
1973 - Американский космический корабль «Пионер-10» стал первым космическим аппаратом, который пролетел около Юпитера.
1976 - открытие и первый проезд по Московскому мосту в г. Киев.
1979 - референдум в Иране одобрил проект конституции страны, которая закрепила курс на исламизацию общества.
1984 - в результате утечки ядовитого газа на химическом комбинате в городе Бхопал (Индия) погибло свыше 2 000 человек, еще 20 тысяч людей потеряли зрение.
1992 - Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем инвалидов.
2002 - в китайской провинции Шаньдун археологи открыли царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, коней и колесниц, сделанных из терракоты.
2004 - Верховный Суд Украины принял решение, согласно которому результаты выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года признавались сфальсифицированными.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 декабря. Какие праздники будут завтра?
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