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Власть

Как изменились цены на продукты в Крыму за неделю

12:41 пятница, 3 декабря 2021

В Крыму подешевели помидоры и подорожала капуста.

Об этом сообщили в Крымстате.

По итогам еженедельного мониторинга цены в Крыму наблюдалось снижением цен на свежие помидоры (на 8,62%), яблоки (на 1,1%), морковь (на 1,03%), кур охлажденных и мороженых (на 0,9%). Об этом сообщили в Крымстате.

За неделю повысилась цена на капусту белокочанную свежую (1,74%), сметану (на 1,61%), лук репчатый (на 1,57%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 1,04%).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Долги «солнечных» компаний Крыма проданы с дисконтом в 99 процентов. Право требования дебиторской задолженности московской компании-банкрота «Пауэр Сервисез» у 15 предприятий так называемой солнечной группы (обслуживают солнечные электростанции в Крыму, имеют в названии слова «солар» или «пиви») на общую номинальную сумму 579 млн руб продано на открытых торгах за 3 млн руб.

Свободу экономической зоны Севастополя ограничат. Для получения льгот свободной экономической зоны в Севастополе предполагается увеличить вдвое сумму вложений, а также сократить перечень сфер деятельности, на которые могут распространяться условия СЭЗ.

120 млн «транспортного долга» Севастополя заплатят из бюджета. Скопившуюся многомиллионную задолженность за электроэнергию и газ крупнейшего транспортного предприятия «Севэлектроавтотранс» погасят в ближайшие две недели, изыскав средства из регионального бюджета.

Крымские бизнесмены оформили кредитов на 82,5 млрд рублей. По данным банка России кредитный портфель индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в Крыму на 1 октября 2021 года увеличился на 11% , что составило 82,5 млрд рублей.

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