Власть
Как изменились цены на продукты в Крыму за неделю
В Крыму подешевели помидоры и подорожала капуста.
Об этом сообщили в Крымстате.
По итогам еженедельного мониторинга цены в Крыму наблюдалось снижением цен на свежие помидоры (на 8,62%), яблоки (на 1,1%), морковь (на 1,03%), кур охлажденных и мороженых (на 0,9%). Об этом сообщили в Крымстате.
За неделю повысилась цена на капусту белокочанную свежую (1,74%), сметану (на 1,61%), лук репчатый (на 1,57%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 1,04%).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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