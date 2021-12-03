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Власть

Дороги к закрытым портам Крыма обещают построить к 2024 году

07:58 пятница, 3 декабря 2021

«Будет создана полноценная автомобильная связь», заявил вице-премьер России.

Дорожную сеть к портам Крыма и Азово-Черноморского бассейна построят к 2024 году, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, речь идет о выходе на порты Крыма и Краснодарского края, передает ТАСС. Хуснуллин отметил, что финансирование на строительство обеспечено, работы развернуты.

«До Крыма и до портов Азово-Черноморского бассейна будет построена полноценная автомобильная связь», - заявил Марат Хуснуллин.

Тэги: обещания

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