Власть
Дороги к закрытым портам Крыма обещают построить к 2024 году
«Будет создана полноценная автомобильная связь», заявил вице-премьер России.
Дорожную сеть к портам Крыма и Азово-Черноморского бассейна построят к 2024 году, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, речь идет о выходе на порты Крыма и Краснодарского края, передает ТАСС. Хуснуллин отметил, что финансирование на строительство обеспечено, работы развернуты.
«До Крыма и до портов Азово-Черноморского бассейна будет построена полноценная автомобильная связь», - заявил Марат Хуснуллин.
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