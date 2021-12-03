Департамент минкульта Крыма предлагает отсудить историческое здание в Евпатории

фото © zabytki.in.ua

Частное лицо, владеющее запущенным историческим зданием в центре Евпатории на ул. Революции, 43, забрасывает департамент по сохранению объектов культурного наследия минкульта Республики Крым «неадекватными» письмами вместо проведения необходимых ремонтно-реставрационных работ.

Как рассказала начальник управления государственного надзора объектов культурного наследия Евгения Ростовцева, департамент будет побуждать власти города отсудить этот объект.

«Гостиница «Бо-Риважъ», она же бывший пансионат «Орбита», у нас стоит (на учете) как объект культурного наследия. Очень красивое, большое здание, которое было выкуплено в 2006 году. С этого периода времени этой гостиницей владеет частное лицо, – рассказала Ростовцева. – Этому частному лицу мы на постоянной основе пишем письма, вынуждая его сделать ремонтно-реставрационные работы. Эти письма либо игнорирует, либо какие-то неадекватные ответы нам присылает».

Как уточнила сотрудница департамента, в текущем году в Евпатории составляют акты технического состояния всех домов, которые являются объектами культурного наследия. В таком акте указываются конкретные сроки проведения ремонтно-реставрационных работ. «Вот по гостинице «Бо-Риважъ» мы сейчас поставим самые минимальные сроки, потому что объект, как я считаю, находится в предаварийном состоянии. А некоторые его части просто аварийные, – подчеркнула Ростовцева. – Естественно мы будем отслеживать выполнение этого акта. Но параллельно мы подготовили письмо к администрации города и будем побуждать ее обращаться в арбитражный суд и этот объект изымать из собственности недобросовестного пользователя».

Здание бывшего пансионата «Орбита» находится в историческом центре Евпатории и уже несколько лет не эксплуатируется. Согласно данным госреестра юридических лиц, ранее в этом доме было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Бо-Риважъ». Однако компанию ликвидировали 3 марта 2020 года – буквально через несколько месяцев после того, как с фасада этого исторического здания обрушился барельеф с каменной головой. Тогда глава администрации Евпатории Роман Тихончук рассказал, что собственник объекта проживает на территории Украины и решить его судьбу получится только на республиканском уровне.

Однако по информации начальника управления государственного надзора объектов культурного наследия соответствующего департамента минкульта РК Евгении Ростовцевой, потенциальный ответчик прописан в Евпатории и присылает ответы на требования чиновников именно оттуда.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Свыше двух миллиардов рублей потратят в Крыму на капремонт водовода. До конца текущего года в Крыму капитально отремонтируют водовод, на эти цели выделено 2 миллиарда 486 миллионов рублей, говорится в Распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

Власти Ялты уточнили масштаб разрушений от урагана. Уборка территории населенных пунктов ялтинского региона после урагана продолжается второй день с учетом уточненного масштаба разрушений.

Взрыв газа в Керчи: власти планируют снести четыре этажа поврежденного дома. Власти Керчи планируют снести четыре этажа многоквартирного дома по ул. Кирова, 93, поврежденного в результате взрыва газа летом 2020 года.

Севастопольский подрядчик выполнит ремонт и установку гирлянд в Симферополе. Глава Крыма Сергей Аксенов определил подрядчика ремонта и монтажа праздничной иллюминации в Симферополе.