Власть
Черноморский флот РФ получит на вооружение новые дальнобойные ракеты
Береговые бригады Черноморского флота получат комплекс сверхдальнобойных противокорабельных ракет-неведимок «Бал».
Об этом сообщили «Известиям» в минобороны.
В ведомстве изданию рассказали, что на Черном море модернизированные комплексы «Бал» с ракетами Х-35 увеличенной дальности полета первой получит береговая ракетная бригада, расквартированная в Крыму.
В настоящее время «Бал» с ракетой Х-35 увеличенной дальности полета проходит испытания. Пуски в этом году уже прошли на Черноморском и Северном флотах. Дальность полета обновленной Х-35 значительно превысила 300 км.
Эксперты связывают усиление вооружения Черноморского флота с высокой активностью кораблей НАТО, зафиксированной в регионе. «Сейчас ситуация в Черноморском регионе напряженная, и первоочередное усиление Крыма выглядит вполне логично. На днях в его акваторию зашел эсминец США Arleigh Burke. До этого там были штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter. Их визит сопровождался активизацией действий воздушных беспилотников и самолетов-разведчиков США и стран НАТО вблизи российских границ», – напомнил военный эксперт Дмитрий Болтенков.
«Балы» поступили на вооружение береговых войск ВМФ в 2008 году. Береговые ракетные бригады охраняют морское побережье, военно-морские базы, архипелаги и проливы, имеющие важное стратегическое значение.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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