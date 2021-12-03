Черноморский флот РФ получит на вооружение новые дальнобойные ракеты

Береговые бригады Черноморского флота получат комплекс сверхдальнобойных противокорабельных ракет-неведимок «Бал».

Об этом сообщили «Известиям» в минобороны.

В ведомстве изданию рассказали, что на Черном море модернизированные комплексы «Бал» с ракетами Х-35 увеличенной дальности полета первой получит береговая ракетная бригада, расквартированная в Крыму.

В настоящее время «Бал» с ракетой Х-35 увеличенной дальности полета проходит испытания. Пуски в этом году уже прошли на Черноморском и Северном флотах. Дальность полета обновленной Х-35 значительно превысила 300 км.

Эксперты связывают усиление вооружения Черноморского флота с высокой активностью кораблей НАТО, зафиксированной в регионе. «Сейчас ситуация в Черноморском регионе напряженная, и первоочередное усиление Крыма выглядит вполне логично. На днях в его акваторию зашел эсминец США Arleigh Burke. До этого там были штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter. Их визит сопровождался активизацией действий воздушных беспилотников и самолетов-разведчиков США и стран НАТО вблизи российских границ», – напомнил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Балы» поступили на вооружение береговых войск ВМФ в 2008 году. Береговые ракетные бригады охраняют морское побережье, военно-морские базы, архипелаги и проливы, имеющие важное стратегическое значение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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