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«Аэрофлот» отменил почти половину рейсов на черноморское побережье до конца марта
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Авиакомпания «Аэрофлот» урезала почти половину своей масштабной зимней программы прямых перелетов из 13 городов на юг России.
Об этом сегодня пишут «Известия».
По данным пресс-службы компании, перевозчик зимой должен был выполнять прямые рейсы по 22 маршрутам в Сочи, Симферополь и Краснодар из 13 городов России. Но по десяти из них рейсы уже полностью отменены до конца марта. На восьми маршрутах – в Симферополь из Уфы, Перми, Мурманска, Сургута, Тюмени, а также в Краснодар из Тюмени, Нового Уренгоя и Сургута – «Аэрофлот» в зимнем сезоне был единственным перевозчиком. Билетов по этим направлениям в южных аэропортах не будет в продаже после новогодних праздников.
В пресс-службе также подчеркнули традиционное снижение интенсивности поездок на юг России. «Аэрофлот» гибко подходит к формированию маршрутной сети, учитывая сезонные колебания спроса, эпидемиологическую обстановку и загрузку рейсов. Мы тщательно анализируем динамику по каждому направлению, пересматриваем расписание в сторону увеличения или сокращения рейсов», – добавили там.
Эксперты отметили, что отмена рейсов «Аэрофлота» не окажет большого влияния на авиасообщение с югом России, так как в низкий сезон многие авиакомпании летают либо на субсидиях, либо себе в убыток, и эта ситуация сохранится.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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