Власти Украины отменили использование приложения «Вдома» для крымчан

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Кабмин Украины отменил использование приложения «Вдома» для пересечения границы Украины и Крыма.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что с 30 декабря отменено обязательное использование приложения «Дий Вдома» (Действуй дома) для пресекающих КПВВ на границе Украины и Крыма.

Об этом Ирина Верещук сообщила во время пресс-конференции, посвященной вопросам пересечения КПВВ в Донецкой и Луганской областях, а также административной границы с Крымом.

«В сегодняшнем решении мы отменили приложение «Дий Вдома» (Действуй дома) для тех людей, которые пересекают КПВВ. Если во время тестирования на COVID-19 на КПВВ у гражданина тест окажется положительным, то он будет выбирать: или идти на длительную обсервацию до десяти дней или вернуться на место, откуда он пришел», – сказала Верещук.

При этом она отметила, что при пересечении границы с Россией, данное приложение будет по-прежнему использоваться.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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