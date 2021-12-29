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Происшествия

Власти Крыма ищут виновника массовой гибели краснокнижных птиц

12:21 среда, 29 декабря 2021
Власти Крыма ищут виновника массовой гибели краснокнижных птиц

фото © lenta.ru

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым проводит административное расследование по факту массовой гибели дроф, занесенных в Красные книги России и Крыма.

Как сообщили в министерстве, причина гибели птиц, а также лицо, совершившее правонарушение, не установлены.

«В ходе проведения выездного обследования в западной части села Кормовое Первомайского района установлен факт гибели птиц в количестве пяти особей вида дрофа, – сообщили в минприроды РК. – Принимая во внимание, что для выяснения всех  обстоятельств административного правонарушения необходимо совершить процессуальные действия, требующие значительных временных затрат… сотрудником министерства вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного круга лиц».

Ранее в социальных сетях появились сообщения местных охотников о том, что в районе села Кормовое ими было обнаружено место массовой гибели дроф. Однако речь шла о значительно большем количестве птиц, чем было установлено специалистами минприроды Республики Крым.

Пользователь соцсети Facebook Александр Гринченко написал на своей странице, что погибли несколько десятков птиц. «Погибло не менее 70 птиц, и это только то, что было посчитано охотниками и найдено нами. На полях, где зимовали птицы, травили мышей, разбрасывая зерно прямо на поверхности почвы, что является вопиющим нарушением правил применения этой отравы», – написал он.

Дрофа является редким, находящимся под угрозой исчезновения видом животных, внесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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