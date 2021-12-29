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Происшествия

В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и трое получили травмы

В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и трое получили травмы

фото © Pixabay

Один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей в Черноморском районе.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

ДТП с участием двух легковых автомобилей Lada Kalina и SsangYong произошло накануне на автодороге Черноморское – Евпатория в районе села Красноярское.

В ликвидации последствий аварии приняли участие спасатели и сотрудники Госавтоинспекции, также на место оперативно были направлены врачи скорой помощи.

«Сотрудники отряда «КРЫМ-СПАС» с помощью специализированного гидравлического оборудования провели деблокацию погибшего водителя из автомобиля Lada Kalina. Трое пострадавших пассажиров автомобиля SsangYong доставлены в ближайшую больницу», - рассказали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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