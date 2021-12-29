В Судаке пенсионер едва не взорвал дом

Сегодня в Судаке жильцам удалось предотвратить взрыв газа в многоэтажном доме.

Об этом сообщила очевидец событий.

По словам женщины, в доме, где проживают, преимущественно, пенсионеры, на этаже услышали запах газа, вызвали экстренные службы и эвакуировали жильцов. Виновником же оказался дедушка, который закрылся в квартире и не хотел открывать дверь.

В итоге сотрудники МЧС попытались пробраться к пожилому мужчине через окно, которое он тоже закрывал. Когда же удалось попасть в квартиру, выяснилось, что причиной утечки газа был прохудившийся газовый баллон.

«Все бы ничего, но два года назад во всем доме были проведены газовые трубы, которые не работают до сих пор. Мы писали обращение и получили официальный ответ, что газ подадут в конце декабря 2021 года. На момент данной ситуации 29 декабря никакие работы не проводились», — рассказала собеседница.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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