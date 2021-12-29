Происшествия
В Севастополе ищут 8-летнего ребенка: возбуждено уголовное дело
В Севастополе ищут 8-летнюю девочку Зарину Просолову, которая ушла в школу во вторник утром и до этого времени не вернулась.
Как сообщает пресс-служба СК по РК, по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
«Установлено, что вчера утром девочка ушла из дома по улице П.Корчагина в школу и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Вместе с тем, по сообщениям очевидцев, ребенка неоднократно видели в районе ТЦ «Апельсин» Гагаринского района», - сказано на официальном сайте СК.
По данным пресс-службы, сейчас поиском ребенка заняты правоохранители, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Крым». Отрабатываются вероятные маршруты передвижения девочки, организовано информационное взаимодействие, ведется работа с родственниками и знакомыми ребенка.
Кроме того полицейские изучают обстановку в семье.
«Будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены обстоятельства причин ее ранее имевших место уходов», - констатировали в Следкоме.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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