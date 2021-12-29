Происшествия
В Крыму тренера по танцам будут судить за педофилию
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении одного из братьев-танцоров, который развращал несовершеннолетних в Евпатории.
Как сообщила официальный представитель главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, дело второго брата уже рассматривается в суде.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Евпатории, обвиняемого в совершении 12 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности и свобод несовершеннолетних, – сообщила Постнова. – Молодой человек, являясь тренером по танцам, знакомился с приходившими к нему на занятия несовершеннолетними девушками, далее общался в социальных сетях, а затем во время личных встреч совершал в отношении них иные действия сексуального характера, развратные действия, распространение порнографических материалов с использованием сети интернет».
Она уточнила, что преступления совершались в период с июня 2013 года по март 2018 года. По уголовному делу потерпевшими признаны две девушки, которые на момент совершения в отношении них преступлений не достигли совершеннолетия.
«Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база, – уточнила Постнова. – Уголовное дело в отношении его родного брата, также являвшегося тренером по танцам, по обвинению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних в настоящее время рассматривается в суде по существу».
Как сообщила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк, сотрудники надзорного ведомства уже утвердили обвинительное заключение. «Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый не признает. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения», – сообщила она.
Речь идет об уголовных делах в отношении двух известных танцоров брейк-данса братьев Игоря и Олега Станишевских. Расследование началось после обращения одной из воспитанниц танцевальной школы, в которой преподавали братья, спустя семь лет после инцидента.
Следственные действия по делу начались в Евпатории в январе этого года. Во время расследования уголовного дела правоохранители выявили новые эпизоды преступной деятельности братьев. В конце марта текущего года сообщалось, что дело на личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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