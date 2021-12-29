В Крыму прикрыли компанию раздававшую «звезды» крымским отелям

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По итогам проверок соответствия звездности по жалобам туристов в Крыму комиссия по апелляциям при Ростуризме вынесла решение рекомендовать Ростуризму рассмотреть вопрос о прекращении действия аттестата аккредитации общественной организации «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым».

Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Также проводится дополнительная проверка и по другим объектам размещения, классифицированным общественной организацией «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым».

Ранее в ходе работы Комиссии было установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения 3 звезды, не соответствуют заявленным категориям, в том числе не соответствуют по ряду требований и отдельные номера.

Были установлены многочисленные нарушения, допущенные указанной аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию гостиниц в рамках Положения о классификации гостиниц, утвержденного Постановлением Правительства РФ. По материалам комиссии Ростуризмом направлены обращения в МЧС и Роспотребнадзор.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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