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Власть

В Киеве будут судить Аксенова, Поклонскую, Константинова

14:27 среда, 29 декабря 2021
В Киеве будут судить Аксенова, Поклонскую, Константинова

фото © from-ua.com

Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей администраций в Крыму и Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Так называемых председателя республики Крым (Сергей Аксенов), председателя государственного совета республики Крым (Владимир Константинов ), бывшего прокурора республики Крым (Наталья Поклонская) и еще пятерых должностных лиц обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в составе преступной организации (ст. 109, ст. 110, ст. 111, ст. 255 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, «обвиняемые в феврале-марте 2014 года, находясь в Крыму, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также активно участвовали в ее деятельности».

«Они оказали содействие России в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Члены организации, в частности, приняли участие в образовании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими», – сообщили в Офисе генерального прокурора.

Досудебное расследование проводили следователи Главного следственного управления СБУ.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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