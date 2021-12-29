В грязи под Симферополем застрял автомобиль скорой помощи с пациентом

Автомобиль скорой помощи с медиками и пациентом застряла в размытом грунте в Симферопольском районе, вызволять его пришлось спасателям.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС. Инцидент произошел во вторник вечером в селе Строгановка.

В увязшем в грязи автомобиле находились водитель, два медработника и пациент. На помощь им поспешили специалисты Симферопольского аварийно-спасательного отряда.

«Сотрудники МЧС с помощью такелажного оборудования эвакуировали автомобиль скорой медицинской помощи из грязи на твердое дорожное покрытие, после чего он продолжил движение. В работах были задействованы четыре человека», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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