Происшествия
В грязи под Симферополем застрял автомобиль скорой помощи с пациентом
Автомобиль скорой помощи с медиками и пациентом застряла в размытом грунте в Симферопольском районе, вызволять его пришлось спасателям.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС. Инцидент произошел во вторник вечером в селе Строгановка.
В увязшем в грязи автомобиле находились водитель, два медработника и пациент. На помощь им поспешили специалисты Симферопольского аварийно-спасательного отряда.
«Сотрудники МЧС с помощью такелажного оборудования эвакуировали автомобиль скорой медицинской помощи из грязи на твердое дорожное покрытие, после чего он продолжил движение. В работах были задействованы четыре человека», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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