Власть
Строительство игорной зоны в Крыму может быть начнется в следующем году
фото © Новости Крыма
Строительство игорной зоны в поселке Кацивели в Крыму начнется в 2022 году.
Завершение работ планируется к концу 2023 года, заявил сегодня на итоговой пресс-конференции глава республики Сергей Аксенов.
«Со следующего года, по сути, приступает оператор игорной зоны к выполнению строительных работ, к разборке недостроенного здания, которое находится на этой территории. Проектная документация уже в работе. Ожидаем, что до конца 2023 года данный проект будет реализован», – сказал глава Крыма.
Начало строительства игорной зоны в крымском поселке Кацивели переносилось несколько раз.
Инвестиционный совет Республики Крым в конце 2019 года поддержал проект строительства игорной зоны, включающий казино и гостиничный комплекс, с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.
При реализации проекта планируется демонтаж устаревших аварийных объектов капитального строительства на отведенном участке и строительство нового комплекса. Реализовывать проект будет «Управляющая компания инфраструктурных проектов». По данным компании, на территории игорной зоны «Золотой берег» предполагается строительство единого комплекса, который будет включать казино, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, кафе, летний театр, киноконцертный зал, конференц-зал, открытые площадки, сеть внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны, зона парковки и обслуживания транспорта.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Отремонтированные дороги Севастополя не прошли проверку на безопасность. Прокуратура города выявила 94 нарушения закона при ремонте автодорог.
В Крыму создан первый государственный индустриальный парк. Первый государственный индустриальный парк создан в Республике Крым на базе Джанкойского машиностроительного завода.
Большие амбиции и неоднозначные рекорды Крыма. Главным достижением экономики Крыма в уходящем году, несомненно, стал быстрый рост туристического рынка. Отдых на полуострове в сезоне-2021 был популярен как никогда.
Космонавт Шкаплеров показал заснеженный Крым из космоса. Космонавт из Севастополя, командир Международной космической станции Антон Шкаплеров выложил в своем Instagram-канале космическое фото заснеженного Крымского полуострова.
Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет
Количество умерших за сутки - 24. Процент летальности - 22.
В Крыму прикрыли компанию раздававшую «звезды» крымским отелям
По итогам проверок соответствия звездности по жалобам туристов в Крыму комиссия по апелляциям при Ростуризме вынесла решение рекомендовать Ростуризму рассмотреть вопрос о прекращении действия аттестата аккредитации общественной организации «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым».
В Симферополе отменили все новогодние мероприятия
В связи с поправками, которые на прошлой неделе Сергей Аксенов внес в указ «о режиме повышенной готовности», в Симферополе отменили все ранее запланированные новогодние мероприятия.
Стоимость бензина в России может увеличиться до 100 рублей за литр
Экономист оценил вероятность подорожания бензина.
26 декабря
Аксенов посчитал коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму
Коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции в Крыму приблизился к 70%. Однако, смертность от коронавируса на полуострове бьет все рекорды.