Строительство игорной зоны в Крыму может быть начнется в следующем году

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Строительство игорной зоны в поселке Кацивели в Крыму начнется в 2022 году.

Завершение работ планируется к концу 2023 года, заявил сегодня на итоговой пресс-конференции глава республики Сергей Аксенов.

«Со следующего года, по сути, приступает оператор игорной зоны к выполнению строительных работ, к разборке недостроенного здания, которое находится на этой территории. Проектная документация уже в работе. Ожидаем, что до конца 2023 года данный проект будет реализован», – сказал глава Крыма.

Начало строительства игорной зоны в крымском поселке Кацивели переносилось несколько раз.

Инвестиционный совет Республики Крым в конце 2019 года поддержал проект строительства игорной зоны, включающий казино и гостиничный комплекс, с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

При реализации проекта планируется демонтаж устаревших аварийных объектов капитального строительства на отведенном участке и строительство нового комплекса. Реализовывать проект будет «Управляющая компания инфраструктурных проектов». По данным компании, на территории игорной зоны «Золотой берег» предполагается строительство единого комплекса, который будет включать казино, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, кафе, летний театр, киноконцертный зал, конференц-зал, открытые площадки, сеть внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, места для занятия спортом, открытые и крытые бассейны, зона парковки и обслуживания транспорта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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