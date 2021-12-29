Происшествия
Стали известны обстоятельства пропажи 8-летней девочки в Севастополе
Пропавшую в Севастополе 8-летнюю Зарину Просолову, которую впоследствии нашли живой и здоровой, приютила у себя местная жительница.
Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что девочка ушла в школу во вторник утром и до этого времени не вернулась.
Следственные органы возбудили уголовное дело. Поиском ребенка занялись правоохранители и добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Крым». Впоследствии девочку нашли живой и невредимой.
«Установлено, что вчера поздним вечером жительница Гагаринского района, заметив в Динопарке одинокого ребенка, приютила его у себя, накормила, а утром девочка была передана правоохранительным органам. Жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает», – говорится в сообщении.
При изучении условий проживания ребенка следователи зафиксировали неудовлетворительную обстановку в семье как с точки зрения содержания и воспитания, так и санитарно-эпидемиологических норм. В связи с этим руководитель управления СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках следствия дать оценку деятельности уполномоченных органов и социальных служб.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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