Севастопольские инспекторы ГИБДД пойдут под суд за коррупционные преступления

Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников управления ГИБДД Севастополя, обвиняемых в совершении должностных преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Прокурор Нахимовского района Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД УМВД по Севастополю. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктами «а», «б» части 2 статьи 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе), пунктом «а» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», – отметили в пресс-службе.

По информации главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Крыму и Севастополю, в ходе расследования установлено, что с 2019 по 2020 годы граждане, желающие беспрепятственно сдать экзамены для получения водительского удостоверения, передавали денежное вознаграждение действующему на тот момент инспектору ДПС через его коллегу. Однако сотрудник полиции содействие автомобилистам оказывать не планировал, присваивая полученные финансы. Также в ходе следствия установлено, что один из инспекторов обманным путем присвоил деньги автомобилиста, которому обещал оказать содействие в удалении из служебной базы сведений о лишении его водительских прав за совершенное правонарушение, однако не намеревался этого делать.

Преступная схема была выявлена сотрудниками управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю и оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Севастополю.

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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