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Российский комик пожалел о своем визите в Крым

17:45 среда, 29 декабря 2021
Российский комик пожалел о своем визите в Крым

фото © pravda.com.ua

Стендапер заявил, что понимает украинскую сторону, которая считает незаконными поездки в Крым через Россию.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде считает свой визит в Крым легкомысленным. Он сказал об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Артист рассказал, что побывал на полуострове в первые годы после его присоединения к РФ, когда еще не был так широко известен. На поездку его подтолкнуло желание бесплатно съездить на море, в чем ему помогли стендаперы из Симферополя. Идрак отметил, что смирился с тем, что после визита в Крым ему лучше не ехать в Украину.

«И я абсолютно понимаю людей, которые возмущены», - подчеркнул комик, имея в виду позицию украинской стороны, которая считает въезд на полуостров в обход украинской границы незаконным.

Юморист признался, что об украинских правилах въезда в Крым узнал уже после поездки.

Напомним, что 30 августа МВД России признало пребывание Мирзализаде в стране пожизненно нежелательным, так как он возбуждает ненависть и вражду в отношении людей русской национальности. Поводом для такого решения стала шутка, в которой комик рассказал об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков. За день до объявления решения МВД артист покинул Россию.

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