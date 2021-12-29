Российский комик пожалел о своем визите в Крым

фото © pravda.com.ua

Стендапер заявил, что понимает украинскую сторону, которая считает незаконными поездки в Крым через Россию.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде считает свой визит в Крым легкомысленным. Он сказал об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Артист рассказал, что побывал на полуострове в первые годы после его присоединения к РФ, когда еще не был так широко известен. На поездку его подтолкнуло желание бесплатно съездить на море, в чем ему помогли стендаперы из Симферополя. Идрак отметил, что смирился с тем, что после визита в Крым ему лучше не ехать в Украину.

«И я абсолютно понимаю людей, которые возмущены», - подчеркнул комик, имея в виду позицию украинской стороны, которая считает въезд на полуостров в обход украинской границы незаконным.

Юморист признался, что об украинских правилах въезда в Крым узнал уже после поездки.

Напомним, что 30 августа МВД России признало пребывание Мирзализаде в стране пожизненно нежелательным, так как он возбуждает ненависть и вражду в отношении людей русской национальности. Поводом для такого решения стала шутка, в которой комик рассказал об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков. За день до объявления решения МВД артист покинул Россию.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

МакSим отправилась в паломничество по святыням Крыма. Исполнительница посещает святые места полуострова и благодарит Бога за свое выздоровление.

Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины. Певица Анжелика Варум не будет посещать Крым из-за необходимости ездить в Украину.

Пляжный сезон в Крыму закроет Клава Кока. На закрытии пляжного сезона в Крыму выступит популярная российская певица Клава Кока.

Алессандра Амбросио примет участие в экологическом проекте «Миссия красоты». 23-го сентября начнется новый этап в истории конкурса красоты «Мисс Русское Радио» - экологический проект «Миссия красоты».