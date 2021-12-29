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Происшествия

Пропавшая в Севастополе 8-летняя девочка найдена

11:57 среда, 29 декабря 2021

Пропавшая в Севастополе 8-летняя Зарина Просолова найдена живой, сообщила помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Ранее сообщалось, что девочка ушла в школу во вторник утром и до этого времени не вернулась.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Поиском ребенка занились правоохранители, добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Крым».

«Найдена, жива», – сообщила Постнова в Telegram-канале регионального управления СК.

Более подробную информацию по обстоятельствам ведомство представит в ближайшее время.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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