Производство экспресс-тестов на COVID-19 началось в Крыму

Первое на юге России производство экспресс-тестов по выявлению COVID-19 открылось в Крыму.

Началась наработка пилотной партии продукции для регистрации в Росздравнадзоре.

«КрымТест» сегодня начал собирать пилотную партию, которая будет зарегистрирована в Росздравнадзоре. Будут выпускаться не только тесты на COVID-19, но и 68 тестов на другие инфекционные заболевания. Это очень важно, потому что никто не отменял ротавирусы, грипп и другие инфекционные болезни», – рассказала сегодня журналистам вице-премьер – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В свою очередь генеральный директор компании «Уайт Продакт» Вячеслав Немцов сообщил, что тесты, которые начали производить в Крыму, являются одними из самых высокоточных в мире. Он отметил, что планируется расширить производство, чтобы поставлять продукцию за пределы Крыма.

«Все зависит от того, как быстро пройдет регистрация в Росздравнадзоре. Я думаю, это (займет) два месяца, потому что уже есть исследования, уже есть анализы. Уже институты заключение давали», – сказал он.

Тесты производятся в упаковке по одной, пять или 25 штук. По словам генерального директора компании «КрымТест» Елены Шаровой, фасовка по 25 штук предназначена, в первую очередь, для медучреждений.

«Если наша продукция будет попадать в розничную торговлю через аптеки, человеку удобнее покупать разовый тест. Если они попадают в амбулатории, то терапевт, выходя на вызовы, может брать как разовый тест, так и «пятерочки». Упаковки по 25 тестов предназначены для больниц, для инфекционных отделений», – сказала Шарова.

Планируемая производственная мощность – до 100 тыс экспресс-тестов в месяц. Они позволяют выявлять существующие штаммы коронавируса, в том числе и новый «омикрон».

О планах развернуть в Крыму производство экспресс-тестов на коронавирус и другие инфекционные заболевания сообщалось в октябре. Позже стало известно, что минздрав Крыма планирует закупить до 40 тыс экспресс-тестов на COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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