Происшествия
Под Судаком неизвестные расстреляли двоих из травматических пистолетов
В селе Морское под Судаком двое неустановленных граждан открыли стрельбу из травматических пистолетов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.
«Произошел конфликт, в результате которого двое мужчин применили травматическое оружие в отношении своих оппонентов. В результате два гражданина получили телесные повреждения и были госпитализированы. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного», - сообщили в МВД.
По последним данным, сотрудникам полиции удалось установить возможных подозреваемых, сейчас предпринимаются меры по их задержанию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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