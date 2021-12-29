Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +8
море +11

Происшествия

Под Судаком неизвестные расстреляли двоих из травматических пистолетов

В селе Морское под Судаком двое неустановленных граждан открыли стрельбу из травматических пистолетов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

«Произошел конфликт, в результате которого двое мужчин применили травматическое оружие в отношении своих оппонентов. В результате два гражданина получили телесные повреждения и были госпитализированы. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного», - сообщили в МВД.

По последним данным, сотрудникам полиции удалось установить возможных подозреваемых, сейчас предпринимаются меры по их задержанию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе ищут 8-летнего ребенка: возбуждено уголовное дело. В Севастополе ищут 8-летнюю девочку Зарину Просолову, которая ушла в школу во вторник утром и до этого времени не вернулась.

Два человека погибли в столкновении иномарки и «КамАЗа» в Севастополе. В результате столкновения легковушки и грузовика в Севастополе погибли два человека.

Водитель сбил женщину возле здания крымского МВД и скрылся. Полицейские задержали жителя Симферопольского района, который в центре крымской столицы сбил женщину и скрылся с места аварии.

Пьяный водитель устроил ДТП с переворотом в Севастополе. На трассе Севастополь – Инкерман произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого был нетрезвый водитель без прав управления машиной.

Власть
В Киеве будут судить Аксенова, Поклонскую, Константинова

В Киеве будут судить Аксенова, Поклонскую, Константинова

Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей администраций в Крыму и Севастополе.

Происшествия
В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и трое получили травмы

В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и трое получили травмы

Один человек погиб и трое пострадали в результате лобового столкновения легковых автомобилей в Черноморском районе.

Происшествия
В Крыму тренера по танцам будут судить за педофилию

В Крыму тренера по танцам будут судить за педофилию

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении одного из братьев-танцоров, который развращал несовершеннолетних в Евпатории.

Власть
Аксенов пообещал не пользоваться «вражеским» Facebook

Аксенов пообещал не пользоваться «вражеским» Facebook

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сконцентрирует свою работу в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации