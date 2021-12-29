Под Судаком неизвестные расстреляли двоих из травматических пистолетов

В селе Морское под Судаком двое неустановленных граждан открыли стрельбу из травматических пистолетов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

«Произошел конфликт, в результате которого двое мужчин применили травматическое оружие в отношении своих оппонентов. В результате два гражданина получили телесные повреждения и были госпитализированы. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного», - сообщили в МВД.

По последним данным, сотрудникам полиции удалось установить возможных подозреваемых, сейчас предпринимаются меры по их задержанию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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