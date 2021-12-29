На новую обводную вокруг Ялты обещают потратить два млрд рублей

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Стоимость строительства автомобильного обхода Ялты составит около 2 млрд рублей.

Об этом на своей итоговой пресс-конференции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Я коллегам нарисовал короткое плечо, где просто переброску эстакады надо сделать, эстакадой пройти условно 1,5 километра в общей сложности, и цена вопроса – около 2 млрд рублей», – сообщил Аксенов.

Просчет цены продолжается, уточнил глава республики. «Коллеги сейчас досчитывают. Данный проект затронет минимальное количество домовладений, будет обсужден с общественностью, никаких вопросов нет», – добавил он.

Ранее на тот момент министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил, что прорабатывается два варианта строительства обхода Ялты: на эстакадах через город или с углублением в горные массивы.

Заключен контракт на подготовку технико-экономического обоснования строительства обхода. К самим работам планируют приступить в 2023 году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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