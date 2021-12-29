Власть
На новую обводную вокруг Ялты обещают потратить два млрд рублей
фото © Новости Крыма
Стоимость строительства автомобильного обхода Ялты составит около 2 млрд рублей.
Об этом на своей итоговой пресс-конференции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Я коллегам нарисовал короткое плечо, где просто переброску эстакады надо сделать, эстакадой пройти условно 1,5 километра в общей сложности, и цена вопроса – около 2 млрд рублей», – сообщил Аксенов.
Просчет цены продолжается, уточнил глава республики. «Коллеги сейчас досчитывают. Данный проект затронет минимальное количество домовладений, будет обсужден с общественностью, никаких вопросов нет», – добавил он.
Ранее на тот момент министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил, что прорабатывается два варианта строительства обхода Ялты: на эстакадах через город или с углублением в горные массивы.
Заключен контракт на подготовку технико-экономического обоснования строительства обхода. К самим работам планируют приступить в 2023 году.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферопольские водители игнорируют запрет на парковку в центре города. В Симферополе в период праздничных дней, перекрыли улицу Горького.
Власти Симферополя заявили о заключении новых контрактов с перевозчиками. Администрация Симферополя заключила новый контракты на автобусные перевозки по муниципальным маршрутам.
В аэропорту Симферополь задерживаются несколько рейсов. В аэропорту Симферополь задерживается прибытие и вылет нескольких московских рейсов.
Из Мурманска запустят поезд в Севастополь. Железнодорожный маршрут из Мурманска в Крым с апреля 2022 года будет продлен от Симферополя до Севастополя.
Аксенов пообещал не пользоваться «вражеским» Facebook
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сконцентрирует свою работу в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
На новую обводную вокруг Ялты обещают потратить два млрд рублей
Стоимость строительства автомобильного обхода Ялты составит около 2 млрд рублей.
Экс-чиновник Коктебеля получил уголовное дело за взятку
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела муниципального казенного учреждения «Коктебельская поселковая администрация администрации города Феодосия Республики Крым».
Море у берегов Евпатории окрасилось в ярко-золотой цвет
Житель Евпатории зафиксировал на видео уникальное явление — морская вода у прибрежной зоны окрасилась в ярко-золотистый цвет.
22 часа назад
В Симферополе отменили все новогодние мероприятия
13 часов назад
С нового года штрафы для курильщиков ужесточат
16 часов назад
В Крыму решили восстановить систему наблюдения за осадками
В Крыму отсутствует система наблюдения за осадками.