Мэр Ялты решила, что воды хватит воды минимум на год

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Запасов в водохранилищах Большой Ялты хватит минимум на год бесперебойного водоснабжения региона.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, обильные осенне-зимние осадки пополнили южнобережные водохранилища, и в сравнении с прошлым декабрем «прогнозы оптимистичные».

«В Загорском водохранилище свыше 20 миллионов кубометров воды, это 87% от общего объема (в январе было чуть более миллиона кубометров), в Счастливенском – 6 миллионов или 57% от объема (год назад – чуть больше 2,5 млн кубометров). Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты.

Даже если в ближайшее время не будет притока», - сказала Павленко со ссылкой на данные врио директора «Водоканала ЮБК» Алексея Григорьева. Также для водообеспечения региона используется вода из восполняемых природных источников Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада, добавила глава Ялты.

Ранее специалисты Института водных проблем РАН выразили мнение, что собственных водных ресурсов в Крыму достаточно для нужд населения и развития экономики, однако бесперебойное водообеспечение региона возможно только при их рациональном использовании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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