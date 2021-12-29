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Коронавирус в Крыму

Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет

08:57 среда, 29 декабря 2021
Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет

фото © www.inform.kz

Количество умерших за сутки - 24. Процент летальности - 22.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 28 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 111 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 660 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 538 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 109 человек, выздоровевших за весь период – 117 784.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму временно отменили QR-коды в общественных местах и общепите. Власти Крыма до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификаты о прививке от COVID-19, о перенесенном заболевании или ПЦР-тесты для посещения общественных мест.

В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса. Смертность в Крыму остается аномально высокой.

В Севастополе отказались от QR-кодов. На оперативном штабе в правительстве Севастополя приняли решение снять действующие ограничительные меры и, в частности, отказаться от предъявления медицинских документов (или QR-кодов) о вакцинации при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.

Полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 830 тысяч крымчан. Полностью вакцинированы в Крыму от новой коронавирусной инфекции более 830 тыс человек.

Коронавирус в Крыму
Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет

Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет

Количество умерших за сутки - 24. Процент летальности - 22.

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