Крымчанин попытался ограбить банк с помощью записки

Мужчина попытался ограбить отделение банка в Симферополе с помощью бумажки с угрозами.

Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Мужчина взял талончик и встал в очередь на кассе. Когда пришел черед беседовать с сотрудницей, он передал ей записку, сказал, что с собой у него пистолет и граната, а у его друга из банка — такой же комплект. И потребовал деньги», — рассказали очевидцы.

По данным Telegram-канала сотрудница банка на тревожную кнопку. Мужчина спокойно покинул помещение, отделение закрыли для проверки. К счастью, слова «грабителя» о пособнике с гранатой не подтвердились.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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