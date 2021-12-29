Крым намерен принять в новогодние праздники порядка 300 тысяч туристов

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Около 300 тысяч туристов ожидают в Крыму на новогодние и рождественские праздники.

Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Если говорить о новогодних праздниках, то средняя загрузка (средств размещения) – более 70%, в некоторых средствах размещения она достигает 90% и выше. Я думаю, что порядка 300 тысяч отдыхающих мы примем в новогодние праздники», – сказал министр.

Волченко уточнил, что имеется в виду период с 30 декабря по 10 января. При этом проверки отелей и гостиниц на соблюдение антиковидных мер будут продолжаться и в период выходных и праздничных дней.

По его словам, турпоток 2021 года к январю приблизится к рекордной отметке в 9,5 млн туристов.

В прошлом году в новогодние праздники Крым посетили почти 240 тысяч туристов. По данным минкурортов, функционировало 220 отелей и санаториев, их средняя загрузка составила 70%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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