Коронавирус в Крыму
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Ковидный госпиталь переедет в хирургический корпус горбольницы Ялты
Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией переместится на первый этаж хирургического корпуса стационара Ялтинской городской больницы.
Как пояснил главный врач филиала ФМБА России в Крыму Юрий Труба, это решение принято «в рамках повышения доступности и качества оказания медицинской помощи в Ялте.
«Благодаря накопленному опыту работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, мы имеем возможность принимать оптимизационные решения для улучшения качества медицинской помощи. При этом филиал ставит перед собой задачу обеспечивать многопрофильность в лечении в соответствии со стандартами работы современного медицинского центра. Решение о перемещении госпиталя в хирургический корпус и возвращении отделений в здание, где они раньше находились, позволит нам решить сложившуюся проблему», – рассказал он.
При этом Труба напомнил, что в начальный период пандемии «вынужденно пришлось открыть ковидный госпиталь на базе корпуса, в котором ранее работали терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения. «Соответственно, из-за уменьшения коечного фонда возможности по оказанию помощи профильным пациентам были снижены», – признал он.
По словам главврача, теперь хирургическое отделение будет расширено на 50 коек, а еще 50 коек будут дополнительно использоваться для лечения пациентов терапевтического, кардиологического и неврологического отделений. «Таким образом, мы сформируем достаточный коечный фонд, где жители Крыма смогут оперативно получать помощь без длительного ожидания госпитализации», – отметил Труба.
Он также обратил внимание, что в период использования терапевтического корпуса в качестве ковидного госпиталя возникла необходимость в проведении ремонтных работ в здании. «На данный момент уже завершен ремонт систем отопления и вентиляции, а также подготовлены помещения для размещения отделения терапевтической реанимации», – заявил главврач филиала и добавил, что перед перепрофилированием здание подвергнется комплексной санитарной обработке.
Руководитель медучреждения подчеркнул, что план по перемещению госпиталя «тщательно подготовлен и согласован с экспертами». «Для его реализации к хирургическому корпусу подвели необходимые коммуникации. Кроме того, установлена новая мощная технологичная кислородная станция, по своим техническим характеристикам в разы превышающая возможности оборудования, которое использовалось в трехэтажном корпусе», – сообщил Труба.
Он пообещал, что ковидный госпиталь в новом месте будет полностью изолирован от остальных отделений и помещений стационара. «Предусмотрены отдельные входы, выходы, санитарный пропускник, изолированы вентиляционные решетки, что обеспечит функционирование учреждения по принципу закрытого цикла. Участие в процессе подготовки перемещения госпиталя принимали специалисты, имеющие опыт открытия подобных отделений в крупнейших медицинских центрах России. Подготовительные работы проводились под их контролем, строго выполнялись все рекомендации», – рассказал главврач и добавил, что «это решение согласовано представителями Роспотребнадзора, которые подтвердили обеспечение безопасности в новом помещении и подготовили соответствующие разрешительные документы».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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