Общество
Какой сегодня праздник 29 декабря
фото © pixabay.com
Сегодня, 29 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день виолончели (International Cello Day)
Фото pixabay.com
Международный день виолончели (International Cello Day) или День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса (исп. Pablo Casals, 1876-1973).
Пабло Казальс, также известный как Пау Касальс, считается одним из лучших виолончелистов всех времен и первым популяризатором виолончели как сольного инструмента. Уже к четырем годам он под руководством отца начал играть на скрипке, фортепиано и флейте. Виолончель он освоил во время учебы в музыкальной школе Барселоны. Казальс стал всемирно известным музыкантом в начале 20-го века, когда начал гастролировать по Европе, а затем и во многих странах мира.
День памяти пророка Аггея
Святой пророк Аггей — десятый из 12 малых пророков. Он был из колена Левиина и пророчествовал при персидском царе Дарии Гистаспе.
По возвращении иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и возвещал, что в этом храме надлежит «Слову Безначальному в последних временах явитися».
Он указал на религиозное равнодушие, в котором кроется главная причина всех бед. Все послушались гласа Господа, «пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего».
По кончине своей, святой Аггей с честью был погребен близ священнических гробов, ибо происходил из священнического рода. Был он мужем, совершенным в добродетели, и, как славный и великий пророк, был любим и чтим всеми.
Агей Зимоуказчик (Агей Инесей)
В этот день отмечается память святого Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета. По преданию, он жил за 500 лет до Рождества Христова. Аггею приписывают пророчества, адресованные иудейскому царю Зоровавелю и первосвященнику Исусу, которых он упрекает в бездействии. Аггей побуждал власть имущих продолжить реставрацию Иерусалимского храма, которая была приостановлена при предыдущем правителе.
Также сегодня, 29 декабря, отмечают такие праздники:
- День психологической службы МВД России
- Масленица Рождественского поста в Армении
- День независимости Монголии
- День розыска забытых благодарностей
- День «Еще столько всего надо сделать!» (Still Need To Do Day)
- День «Встань на весы» (National «Get on the Scales» Day) в США
- День Конституции в Ирландии
- День «Тик-так» (Tick Tock Day) в США
- День супа «Пеппер Пот» (National Pepper Pot Day) в США
Сегодня именины празднуют: Николай, Семен, Марин, Софья, Амвросий, Мемнон, Соломония, Осия, Аггей, Феофания.
Что происходило 29 декабря в прошлые годы
1768 - Введение Екатериной II бумажных денежных знаков.
1791 - Присоединение к России Крыма по Ясскому мирному договору с турками.
1845 - Через девять лет после провозглашения независимости от Мексики и через полгода после принятия парламентского решения войти в состав США, Республика Техас была принята в качестве 28-го штата США, что стало причиной начала войны между США и Мексикой.
1926 - В Валь-Моне (Швейцария) в возрасте 51-го года умер Райнер Мария Рильке, австрийский поэт и прозаик, выдающийся представитель символистической и мистически-религиозной литературы.
1941 - высажен советский десант в Феодосию.
1958 - Из Уголовного кодекса СССР изъято понятие «враг народа».
1989 - Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии.
1991 - открыты станции Киевского метрополитена «Дружбы народов» и «Выдубичи».
1995 - открытый Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.
1996 - длилась 36 лет гражданской войны в Гватемале закончилась примирением воюющих сторон.
1998 - Красные Кхмеры извиняются за геноцид 1970-х, в котором погиб 1 млн человек.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 декабря. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
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