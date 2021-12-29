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С 1 декабря на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на границе Крым/Украина заработали пункты вакцинации для граждан Украины, проживающих на полуострове.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в пунктах прививки с понедельника по пятницу с 09.00 до 15.00 работает медицинская бригада в составе врача и медицинской сестры. В пунктах прививки есть вакцины Pfizer, Moderna и Coronavac.

В министерстве также отметили, что пункты вакцинации обеспечены всем необходимым оборудованием и персоналом. После вакцинации гражданам будут выдавать справку о первой прививке. Также данные о вакцинации будут вноситься в электронную медицинскую систему.

Один флакон вакцины Pfizer рассчитан на 6 доз, поэтому в пункте вакцинации этим препаратом прививают только при наличии 6 желающих вакцинироваться. Одна ампула вакцины Coronavac содержит одну дозу, поэтому ею прививают без подобных ограничений.

На пунктах пропуска не выдается сертификат о вакцинации. Для этого людям, которые вакцинировались, необходимо ехать в Геническую районную больницу (40 км от КПВВ «Чонгар») или в Каланчатскую районную больницу (30 км от КПВВ «Каланчак»).

Если крымчане едут именно с целью получить прививку, желают сэкономить свое время и деньги, а также вакцинироваться на пункте пропуска вакциной Pfizer, координатор Херсонского офису КримSOS Алексей Тильненко советует не ехать самому на админграницу, а скооперироваться с друзьями и знакомыми и приехать группой из 6 человек минимум.

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