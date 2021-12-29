Власть
Два заповедника в Крыму закроют на каникулы
фото © azovsky.ru
С 1 января на три месяца закрываются для посещения заповедники «Казантипский» и «Опукский», решение принято для снижения рекреационной нагрузки на особо охраняемые природные территории.
Об этом сообщается на странице учреждения «Заповедный Крым» в Facebook.
В учреждении отметили, что аналогичная мера была введена в прошлом году и она дала результат.
«Снятие рекреационной нагрузки - лучший метод сохранения, рационального использования и возобновления природных комплексов, состояния биогеоценозов и эстетики заповедной территории. Как и в прошлом году, было решено дать небольшой отдых двум этим заповедникам, чтобы к весне они полностью восстановились и были готовы принимать посетителей», - сообщили в пресс-службе учреждения.
Ранее появилась информация о ведении работы по смене статуса Ялтинского заповедника на национальный парк. Глава Ялтинского горно-лесного заповедника выразил мнение, что изменение статуса позволит не только осуществлять охрану редких растений и животных, но и решит десятки годами существующих проблем.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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26 декабря
Два заповедника в Крыму закроют на каникулы
С 1 января на три месяца закрываются для посещения заповедники «Казантипский» и «Опукский», решение принято для снижения рекреационной нагрузки на особо охраняемые природные территории.