Два заповедника в Крыму закроют на каникулы

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С 1 января на три месяца закрываются для посещения заповедники «Казантипский» и «Опукский», решение принято для снижения рекреационной нагрузки на особо охраняемые природные территории.

Об этом сообщается на странице учреждения «Заповедный Крым» в Facebook.

В учреждении отметили, что аналогичная мера была введена в прошлом году и она дала результат.

«Снятие рекреационной нагрузки - лучший метод сохранения, рационального использования и возобновления природных комплексов, состояния биогеоценозов и эстетики заповедной территории. Как и в прошлом году, было решено дать небольшой отдых двум этим заповедникам, чтобы к весне они полностью восстановились и были готовы принимать посетителей», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее появилась информация о ведении работы по смене статуса Ялтинского заповедника на национальный парк. Глава Ялтинского горно-лесного заповедника выразил мнение, что изменение статуса позволит не только осуществлять охрану редких растений и животных, но и решит десятки годами существующих проблем.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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