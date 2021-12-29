Аксенов признался, что носит QR-код с собой на бумажке

Неизвестно просил ли кто-нибудь Аксенова его показать.

Глава Крыма Сергей Аксенов носит с собой бумагу с распечатанным QR-кодом о вакцинации, поскольку пользуется кнопочным телефоном. Об этом он рассказал журналистам сегодня на итоговой пресс-конференции в Симферополе.

«У меня на бумаге код – распечатал и ношу с собой бумажку. Пока еще нигде не задержали», – сказал он.

Также глава Крыма признался, что иногда его выручают коллеги, которые снимают его код на фото.

Ранее Аксенов подписал указ о временной отмене требования о предъявлении QR-кодов во всех общественных местах. Это касается ресторанов, кинотеатров, концертных залов, спортивных учреждений и так далее. QR-коды о вакцинации снова будут требовать в Крыму с 20 января 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Аксенов так и не научился пользоваться смартфонами. Глава Крыма Сергей Аксенов не пользуется смартфоном, предпочитая обыкновенный кнопочный телефон.

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