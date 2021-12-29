Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ковидный госпиталь переедет в хирургический корпус горбольницы Ялты ● Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет ● В Симферополе отменили все новогодние мероприятия ● Аксенов посчитал коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму ● В Крыму временно отменили QR-коды в общественных местах и общепите
Аксенов признался, что носит QR-код с собой на бумажке
Неизвестно просил ли кто-нибудь Аксенова его показать.
Глава Крыма Сергей Аксенов носит с собой бумагу с распечатанным QR-кодом о вакцинации, поскольку пользуется кнопочным телефоном. Об этом он рассказал журналистам сегодня на итоговой пресс-конференции в Симферополе.
«У меня на бумаге код – распечатал и ношу с собой бумажку. Пока еще нигде не задержали», – сказал он.
Также глава Крыма признался, что иногда его выручают коллеги, которые снимают его код на фото.
Ранее Аксенов подписал указ о временной отмене требования о предъявлении QR-кодов во всех общественных местах. Это касается ресторанов, кинотеатров, концертных залов, спортивных учреждений и так далее. QR-коды о вакцинации снова будут требовать в Крыму с 20 января 2022 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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