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Коронавирус в Крыму

Аксенов признался, что носит QR-код с собой на бумажке

11:41 среда, 29 декабря 2021

Неизвестно просил ли кто-нибудь Аксенова его показать.

Глава Крыма Сергей Аксенов носит с собой бумагу с распечатанным QR-кодом о вакцинации, поскольку пользуется кнопочным телефоном. Об этом он рассказал журналистам сегодня на итоговой пресс-конференции в Симферополе.

«У меня на бумаге код – распечатал и ношу с собой бумажку. Пока еще нигде не задержали», – сказал он.

Также глава Крыма признался, что иногда его выручают коллеги, которые снимают его код на фото.

Ранее Аксенов подписал указ о временной отмене требования о предъявлении QR-кодов во всех общественных местах. Это касается ресторанов, кинотеатров, концертных залов, спортивных учреждений и так далее. QR-коды о вакцинации снова будут требовать в Крыму с 20 января 2022 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Аксенов так и не научился пользоваться смартфонами. Глава Крыма Сергей Аксенов не пользуется смартфоном, предпочитая обыкновенный кнопочный телефон.

Губернатор Севастополя объявил об увольнении своего заместителя. Вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин и начальник городского департамента образования города покинули свои посты.

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