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Власть

Аксенов хочет, чтобы Россия выступила стороной в деле о «скифском золоте»

07:53 среда, 29 декабря 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину по поводу возможности выступления российского государства в качестве стороны в деле о возвращении так называемого «скифского золота».

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время итоговой пресс-конференции.

«Я по этому вопросу обращался к главе государства, попросил включить в том числе и представителей генеральной прокуратуры в этот процесс. В части формирования способа защиты. Подготовил письма и все отправил в министерство иностранных дел и министерство юстиции в части обоснования позиции о том, что, на мой взгляд, необходимо войти, чтобы именно стороной по делу было российское государство, а не крымские музеи», – заявил Аксенов.

Он добавил, что пока не получил ответа по этому вопросу от Путина.

«Я не могу сказать, что способ защиты правильно или неправильно выбран. Это юридический путь. Однако, с точки зрения веса, участие российского государства статус должно этого суда поднять, в том числе для представителей судебных властей, которые это дело слушают», – подчеркнул Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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