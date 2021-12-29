Аксенов хочет, чтобы Россия выступила стороной в деле о «скифском золоте»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину по поводу возможности выступления российского государства в качестве стороны в деле о возвращении так называемого «скифского золота».

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время итоговой пресс-конференции.

«Я по этому вопросу обращался к главе государства, попросил включить в том числе и представителей генеральной прокуратуры в этот процесс. В части формирования способа защиты. Подготовил письма и все отправил в министерство иностранных дел и министерство юстиции в части обоснования позиции о том, что, на мой взгляд, необходимо войти, чтобы именно стороной по делу было российское государство, а не крымские музеи», – заявил Аксенов.

Он добавил, что пока не получил ответа по этому вопросу от Путина.

«Я не могу сказать, что способ защиты правильно или неправильно выбран. Это юридический путь. Однако, с точки зрения веса, участие российского государства статус должно этого суда поднять, в том числе для представителей судебных властей, которые это дело слушают», – подчеркнул Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экс-чиновник Коктебеля получил уголовное дело за взятку. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела муниципального казенного учреждения «Коктебельская поселковая администрация администрации города Феодосия Республики Крым».

Крымчанин получил год колонии за пьяную езду. В сентябре этого года 35-летний местный житель, у которого за плечами уже было несколько судимостей и привлечение к административной ответственности за езду в пьяном виде, сел за руль мопеда подшофе и попался полиции.

С нового года штрафы для курильщиков ужесточат. Россиян начнут штрафовать за курение на объектах недвижимости и предприятиях и ужесточат ответственность за возникновение пожаров из-за непотушенных сигарет.

В Крыму уроженец Грузии с сообщницами открыл три подпольных казино. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Грузии и его сообщниц, которые организовали сеть подпольных игровых клубов в Симферополе.