Власть
Аксенов хочет, чтобы Россия выступила стороной в деле о «скифском золоте»
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обращался к президенту России Владимиру Путину по поводу возможности выступления российского государства в качестве стороны в деле о возвращении так называемого «скифского золота».
Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время итоговой пресс-конференции.
«Я по этому вопросу обращался к главе государства, попросил включить в том числе и представителей генеральной прокуратуры в этот процесс. В части формирования способа защиты. Подготовил письма и все отправил в министерство иностранных дел и министерство юстиции в части обоснования позиции о том, что, на мой взгляд, необходимо войти, чтобы именно стороной по делу было российское государство, а не крымские музеи», – заявил Аксенов.
Он добавил, что пока не получил ответа по этому вопросу от Путина.
«Я не могу сказать, что способ защиты правильно или неправильно выбран. Это юридический путь. Однако, с точки зрения веса, участие российского государства статус должно этого суда поднять, в том числе для представителей судебных властей, которые это дело слушают», – подчеркнул Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Экс-чиновник Коктебеля получил уголовное дело за взятку. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела муниципального казенного учреждения «Коктебельская поселковая администрация администрации города Феодосия Республики Крым».
Крымчанин получил год колонии за пьяную езду. В сентябре этого года 35-летний местный житель, у которого за плечами уже было несколько судимостей и привлечение к административной ответственности за езду в пьяном виде, сел за руль мопеда подшофе и попался полиции.
С нового года штрафы для курильщиков ужесточат. Россиян начнут штрафовать за курение на объектах недвижимости и предприятиях и ужесточат ответственность за возникновение пожаров из-за непотушенных сигарет.
В Крыму уроженец Грузии с сообщницами открыл три подпольных казино. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Грузии и его сообщниц, которые организовали сеть подпольных игровых клубов в Симферополе.
Крымский феномен: число заражений падает, а смертность растет
Количество умерших за сутки - 24. Процент летальности - 22.
В Крыму прикрыли компанию раздававшую «звезды» крымским отелям
По итогам проверок соответствия звездности по жалобам туристов в Крыму комиссия по апелляциям при Ростуризме вынесла решение рекомендовать Ростуризму рассмотреть вопрос о прекращении действия аттестата аккредитации общественной организации «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым».
Аксенов пообещал не пользоваться «вражеским» Facebook
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сконцентрирует свою работу в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Море у берегов Евпатории окрасилось в ярко-золотой цвет
Житель Евпатории зафиксировал на видео уникальное явление — морская вода у прибрежной зоны окрасилась в ярко-золотистый цвет.
вчера
В Симферополе отменили все новогодние мероприятия
16 часов назад
С нового года штрафы для курильщиков ужесточат
19 часов назад
В Крыму временно отменили QR-коды в общественных местах и общепите
Власти Крыма до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификаты о прививке от COVID-19, о перенесенном заболевании или ПЦР-тесты для посещения общественных мест.