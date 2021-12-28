За месяц в Крыму подорожали яйца, картофель и молоко

В ноябре в Крыму специалисты Крымстата зафиксировали рост цен на молоко — 1,5%, яйца куриные — на 1,4%.

«За прошедший месяц наибольшее снижение цен наблюдалось на морковь столовую — 3,1%. Одновременно цена реализации картофеля выросла на 23,3%, капусты — 4,9%, винограда — 3,5%, лук репчатый — 3,3%, помидоры и огурцы закрытого грунта — 2,7%», — уточнили в Крымстате.

В то же время на 2% подорожала продукция макаронных изделий, пива — 1,4%, переработки и консервировании мяса и мясной пищевой продукции – на 1,3%.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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