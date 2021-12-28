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Общество

За 11 месяцев в Крыму зарегистрировали почти 12 тысяч браков

10:10 вторник, 28 декабря 2021
За 11 месяцев в Крыму зарегистрировали почти 12 тысяч браков

фото © artevent24.ru

С января по ноябрь включительно отделами ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым составлено 71149 записей актов гражданского состояния. Из них – 11 701 акт о заключении брака, 16881 — о рождении.

Отделы ЗАГС уделяют внимание работе по поддержке государственной семейной политики. К примеру, был проведен конкурс на лучшую историю знакомства и любви «День, когда мы встретились». Лучших авторов награждали в отделах ЗАГС — вручали памятные дипломы, подарки и крымский свадебный журнал с их опубликованными историями.

«Также активно проводились юбилеи супружеской жизни, такие мероприятия являются самыми эффективными в направлении популяризации семейных ценностей, материнства и детства. Юбиляров поздравляли не только в отделах ЗАГС, но и на дому. Для проведения в отделах ЗАГС семейных торжеств зачастую обращались дети и внуки юбиляров. При этом проходили чествования не только крымских семейных пар, но и тех супругов, которые приезжали в Крым на отдых», — отметили в Министерстве юстиции Республики Крым.

В целом за 11 месяцев проведено 80 мероприятий по чествованию юбиляров. Праздники проводятся бесплатно, а участие в них могут принимать супруги с абсолютно любым стажем супружества.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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