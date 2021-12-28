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Происшествия

Водитель сбил женщину возле здания крымского МВД и скрылся

Полицейские задержали жителя Симферопольского района, который в центре крымской столицы сбил женщину и скрылся с места аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«(Авария) произошла сегодня в 7.30 на проспекте Кирова недалеко от территории МВД по Республике Крым. Водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, после чего с места ДТП скрылся», – говорится в сообщении.

Полицейские незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи для оказания помощи пострадавшей. Ближайшие наряды ГИБДД получили ориентировки на розыск и задержание водителя. Инспекторы задержали нарушителя спустя несколько минут возле центрального автовокзала Симферополя.

«Им оказался житель Симферопольского района 1988 года рождения, предварительно трезвый. Мужчина пояснил, что не увидел пешехода, после чего, испугавшись, с места происшествия скрылся», – уточнили в МВД.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также правоохранители опубликовали видео с моментом ДТП. На кадрах видно, что авария произошла на пешеходном переходе, расположенном напротив здания МВД по Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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