В Ялте создали огромную елку из автомобилей

В Ялте в минувшее воскресенье водители устроили новогодний флэшмоб «Автоелка Ялта 2022».

Фото опубликовали участники в соцсетях.

В мероприятии приняли участие около 70 автомобилей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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