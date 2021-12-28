Отдых
В Ялте создали огромную елку из автомобилей
В Ялте в минувшее воскресенье водители устроили новогодний флэшмоб «Автоелка Ялта 2022».
Фото опубликовали участники в соцсетях.
В мероприятии приняли участие около 70 автомобилей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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За год в Крыму выбросились на берег 603 дельфина
За 2021 год у берегов Крыма зафиксировали 603 выброса китообразных. Всего же с 2017 года ученые насчитали 2450 выбросов.