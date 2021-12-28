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В Ялте создали огромную елку из автомобилей

08:27 вторник, 28 декабря 2021

В Ялте в минувшее воскресенье водители устроили новогодний флэшмоб «Автоелка Ялта 2022».

Фото опубликовали участники в соцсетях.

В мероприятии приняли участие около 70 автомобилей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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