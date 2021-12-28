Коронавирус в Крыму
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В Симферополе отменили все новогодние мероприятия
фото © Новости Крыма
В связи с поправками, которые на прошлой неделе Сергей Аксенов внес в указ «о режиме повышенной готовности», в Симферополе отменили все ранее запланированные новогодние мероприятия.
Об этом сообщили в администрации города. Все торжества власти перенесли в онлайн.
— Все будет онлайн: в соцсетях и на сайтах. Оркестр Дедов морозов тоже будет в записи. Мероприятий в парках тоже не будет, — сообщили в пресс-службе администрации.
13 декабря администрация Симферополя опубликовала программу празднования Нового года в крымской столице. Среди запланированных мероприятий были театрализованные представления и развлекательно-игровые программы для детей с участием сказочных героев и ростовых фигур. Они должны были пройти на разных площадках: в Детском парке, парке Гагарина, парке Тренева, — передает КП-Крым.
В новогоднюю ночь на перекрестке улиц Пушкина и Горького, где установлена главная елка города, должны были звучать новогодние песни и состояться трансляция поздравления президента.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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