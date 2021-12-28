Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса ● В Севастополе отказались от QR-кодов ● Полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 830 тысяч крымчан ● Аксенов хочет запустить слух о том, что в Крыму закончилась бесплатная вакцина ● Дорога в пропасть: смертность от коронавируса в Крыму продолжает бить рекорды
В Крыму временно отменили QR-коды в общественных местах и общепите
фото © pixabay.com
Власти Крыма до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификаты о прививке от COVID-19, о перенесенном заболевании или ПЦР-тесты для посещения общественных мест.
Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за пандемии.
Согласно документу, теперь не нужно предъявлять QR-коды для посещения заведений общественного питания, SPA-салонов, фуд-куртов, парикмахерских, саун, бассейнов, театров, кинотеатров, а также в торговые центры.
Ранее запрет был снят только для посещения торговых центров. Позднее запрет сняли и на проведение массовых гуляниq в заведениях общепита.
Накануне QR-коды отменили в Севастополе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе отказались от QR-кодов. На оперативном штабе в правительстве Севастополя приняли решение снять действующие ограничительные меры и, в частности, отказаться от предъявления медицинских документов (или QR-кодов) о вакцинации при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.
Полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 830 тысяч крымчан. Полностью вакцинированы в Крыму от новой коронавирусной инфекции более 830 тыс человек.
Аксенов хочет запустить слух о том, что в Крыму закончилась бесплатная вакцина. В Крыму не хватает 30% до плановой цифры по количеству вакцинированных от коронавируса.
Дорога в пропасть: смертность от коронавируса в Крыму продолжает бить рекорды. Эксперты не могут объяснить почему на полуострове самая высокая в мире смертность от коронавируса.
В Крыму временно отменили QR-коды в общественных местах и общепите
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