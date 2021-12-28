Происшествия
В Крыму уроженец Грузии с сообщницами открыл три подпольных казино
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Грузии и его сообщниц, которые организовали сеть подпольных игровых клубов в Симферополе.
Об этом сообщила официальный представитель главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Уроженец Грузии 1970 года рождения в январе 2020 года организовал преступную группу, которая обеспечивала на территории Симферополя подпольную деятельность трех залов, где проводились незаконные азартные игры. Участницы группы были осведомлены о преступных целях организатора, вступили в группу добровольно, выполняя функции администраторов залов. Организатор тщательно распределил роли среди подельниц, которые при работе с посетителями соблюдали нормы конспирации», – сообщила Постнова.
Она добавила, что доходом от азартных игр мужчина распоряжался по своему усмотрению. Часть полученных незаконно средств он выплачивал соучастницам в качестве денежного вознаграждения. Преступников задержали в марте текущего года.
Как сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк, мужчина и его соучастницы незаконно заработали свыше 3,7 млн рублей. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу в отношении пяти граждан. Им предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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