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В Крыму создан первый государственный индустриальный парк
Первый государственный индустриальный парк создан в Республике Крым на базе Джанкойского машиностроительного завода.
Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.
«В Крыму создан первый государственный индустриальный парк, в Джанкое. Мы ставили перед собой такую задачу, и мы смогли это сделать. На базе Джанкойского машиностроительного завода мы смогли зарегистрировать первый индустриальный парк в Крыму. Он создан на базе существовавших цехов завода, которые мы смогли сохранить, спасти от уничтожения», — сказал Дмитрий Ворона.
По его словам, Корпорация развития будет осуществлять привлечение инвесторов и резидентов в парк на принципах долгосрочной аренды, осуществления вложений резидентом в реконструкцию существующих промышленных мощностей.
«Уже с января 2022 года начнем приглашать резидентов для работы в нашем парке. Начинаем его развивать и мы очень надеемся на то, что у нас получится восстановить промышленный потенциал Северного Крыма», — подчеркнул Дмитрий Ворона.
Гендиректор Корпорации сообщил, что проведены переговоры с рядом потенциальных резидентов парка. Речь идет о выпуске продукции машиностроения, организации производства строительных материалов, крупнопанельного домостроения, стекольных изделий.
Он поблагодарил руководство республики и лично Главу Крыма Сергея Аксенова за поддержку инициативы Корпорации развития по сохранению целостности территории Джанкойского машзавода и создания индустриального парка.
Территория Джанкойского машиностроительного завода выбрана не случайно. Это предприятие с более чем с вековой историей, имеет разветвленную сеть зданий, сооружений, площадей, где может быть размещено производство любой сложности. Предприятие выпускало продукцию сельскохозяйственного машиностроения. Не работает с середины 2000-х г.г.
Общая площадь составляет порядка 26 га. Предполагается, что промышленный технопарк будет расположен на площади около 6 га, индустриальный – более 20 га. Это почти 70 тысяч квадратных метров производственных, складских и административных помещений.
Территория, находится в промышленной зоне, с существующими подъездными путями, в том числе и железнодорожными.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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