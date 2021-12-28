В Крыму решили восстановить систему наблюдения за осадками

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В Крыму отсутствует система наблюдения за осадками.

Об этом заявил председатель отделения Русского географического общества в РК, декан географического факультета КФУ, заслуженный работник образования, президент Малой Академии наук школьников Крыма «Искатель», доктор географических наук, профессор Борис Вахрушев.

«У нас наблюдательных площадок нет, – цитируют ученого «Вести Крым». – Осадкомеры стоят в двух – трех местах. Гидрометцентр на наши письма ответил, что все хорошо, у них 33 поста функционирует. Но в довоенное время у нас было 133 таких поста. Работали метеостанции. Сегодня на Ай-Петри нет метеостанций. Была метеостанция на плато в сторону Балаклавы, так ее закрыли, а это область питания всех рек. Какой контроль за погодой? Никакого».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию решили исправить – в рамках программы развития республика приобрела автоматические метеостанции. В конце минувшей недели на полуостров прибыла группа специалистов из Института водных проблем РФ – они будут устанавливать на реках модельные бассейны

Оказалось, что у ученых с материка и крымских специалистов разные подходы к проведению исследований

«Приезжие специалисты берут классические данные по поверхностным водосборам, но не учитывают подземные перетоки из соседних водосборов, – отмечет Вахрушев. – Вся их модель оказывается неправильной. Мы помогаем, рассказываем, где установить датчики и автоматические метеостанции».

В ближайшее время исследования будут проведены в Красной пещере и на аянских источниках.

В тексте использованы материалы: Новый день

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