В Крыму рассматривают сотни судебных исков о застройке в 100-метровой прибрежной зоны

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Прорыва в решении проблемы застройки прибрежной 100-метровой зоны в Крыму пока, к сожалению, достичь не удалось. О

б этом в интервью ТАСС заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Нам многое досталось по наследству от Украины, когда выгнали фундамент или уже стены поставили. Попытки быстро взыскать с застройщиков оказались малоэффективны. Как правило, это фирмы «Рога и копыта», концы найти невозможно, тем более, что-то вернуть или получить. Это стало проблемой государства. Надо и правоохранительной системе, и нам четче работать, заканчивать с ревизией украинских решений, которые сложно обжаловать. В каждом случае имеются свои нюансы, но часто все упирается в низкую результативность органов исполнительной власти разного уровня, слабую юридическую проработку вопросов», — сказал Аксенов.

Он добавил, что есть конкретные объекты, по которым идет судебное производство, совместно с прокуратурой подано более 300 исков.

«Зачастую даже первоисточники украинских решений не найти, архивов нет. Попадаются постановления сессий поселковых советов о выделении земли, особенно приморской, датированные, допустим, 6 марта 2014 года. Понимаете, да? Кому война, а кому мать родна. И здесь человеческий фактор…» — резюмировал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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