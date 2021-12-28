Власть
В Крыму рассматривают сотни судебных исков о застройке в 100-метровой прибрежной зоны
фото © Новости Крыма
Прорыва в решении проблемы застройки прибрежной 100-метровой зоны в Крыму пока, к сожалению, достичь не удалось. О
б этом в интервью ТАСС заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Нам многое досталось по наследству от Украины, когда выгнали фундамент или уже стены поставили. Попытки быстро взыскать с застройщиков оказались малоэффективны. Как правило, это фирмы «Рога и копыта», концы найти невозможно, тем более, что-то вернуть или получить. Это стало проблемой государства. Надо и правоохранительной системе, и нам четче работать, заканчивать с ревизией украинских решений, которые сложно обжаловать. В каждом случае имеются свои нюансы, но часто все упирается в низкую результативность органов исполнительной власти разного уровня, слабую юридическую проработку вопросов», — сказал Аксенов.
Он добавил, что есть конкретные объекты, по которым идет судебное производство, совместно с прокуратурой подано более 300 исков.
«Зачастую даже первоисточники украинских решений не найти, архивов нет. Попадаются постановления сессий поселковых советов о выделении земли, особенно приморской, датированные, допустим, 6 марта 2014 года. Понимаете, да? Кому война, а кому мать родна. И здесь человеческий фактор…» — резюмировал Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прокуратура нашла еще один незаконно проданный гектар возле Карадага. Прокуратура Феодосии потребует вернуть в госсобственность земельные участки общей площадью около одного гектара, незаконно переданные в частные руки 13 лет назад.
На чиновницу из Ялты возбудили дело за махинации с землей. Начальник Ялтинского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым стала фигурантом уголовного дела о незаконной регистрации земельного участка в поселке Береговое.
В Севастополе будут судить госрегистраторов и нотариусов за «незаконное оформление земли». Силами ФСБ пресечена незаконная передача более ста пятидесяти земельных участков общей стоимостью более 300 млн рублей.
Обратившимся к Путину крымчанам так и не дали оформить их участки. а этот раз жители Фороса записали видеообращение к главе республики Сергею Аксенову.
В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса
Смертность в Крыму остается аномально высокой.
В Севастополе отказались от QR-кодов
На оперативном штабе в правительстве Севастополя приняли решение снять действующие ограничительные меры и, в частности, отказаться от предъявления медицинских документов (или QR-кодов) о вакцинации при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.
В Крыму рассматривают сотни судебных исков о застройке в 100-метровой прибрежной зоны
Прорыва в решении проблемы застройки прибрежной 100-метровой зоны в Крыму пока, к сожалению, достичь не удалось. О
Аксенов будет судиться с Зеленским из-за квартиры в Ялте
Президент Украины Владимир Зеленский, владеющий элитной квартирой в Ливадии, перестал платить за коммунальные услуги.
вчера
Фото из Крыма вошло в список лучших в 2021 году по версии Reutersфото
22 часа назад
За год в Крыму выбросились на берег 603 дельфина
За 2021 год у берегов Крыма зафиксировали 603 выброса китообразных. Всего же с 2017 года ученые насчитали 2450 выбросов.