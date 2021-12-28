Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе отказались от QR-кодов ● Полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 830 тысяч крымчан ● Аксенов хочет запустить слух о том, что в Крыму закончилась бесплатная вакцина ● Дорога в пропасть: смертность от коронавируса в Крыму продолжает бить рекорды ● Роспотребнадзор разъяснил правила въезда в Крым
В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса
фото © meduza.io
Смертность в Крыму остается аномально высокой.
За сутки от ковида на полуострове умерли 25 человек. Процент летальности - 22. За неделю заразилось 878, умерли - 169. Процент летальности 19.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 27 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 549 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 637 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 115 человек, выздоровевших за весь период – 117 675.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 830 тысяч крымчан. Полностью вакцинированы в Крыму от новой коронавирусной инфекции более 830 тыс человек.
Аксенов хочет запустить слух о том, что в Крыму закончилась бесплатная вакцина. В Крыму не хватает 30% до плановой цифры по количеству вакцинированных от коронавируса.
Дорога в пропасть: смертность от коронавируса в Крыму продолжает бить рекорды. Эксперты не могут объяснить почему на полуострове самая высокая в мире смертность от коронавируса.
Роспотребнадзор разъяснил правила въезда в Крым. Российские власти продолжают пропускать «иностранных граждан» в Крым только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса
Смертность в Крыму остается аномально высокой.
В Севастополе отказались от QR-кодов
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