Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +11
море +11

Коронавирус в Крыму

В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса

08:58 вторник, 28 декабря 2021
В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса

фото © meduza.io

Смертность в Крыму остается аномально высокой.

За сутки от ковида на полуострове умерли 25 человек. Процент летальности - 22. За неделю заразилось 878, умерли - 169. Процент летальности 19.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 27 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 549 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 637 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 115 человек, выздоровевших за весь период – 117 675.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полностью прошли вакцинацию от коронавируса более 830 тысяч крымчан. Полностью вакцинированы в Крыму от новой коронавирусной инфекции более 830 тыс человек.

Аксенов хочет запустить слух о том, что в Крыму закончилась бесплатная вакцина. В Крыму не хватает 30% до плановой цифры по количеству вакцинированных от коронавируса.

Дорога в пропасть: смертность от коронавируса в Крыму продолжает бить рекорды. Эксперты не могут объяснить почему на полуострове самая высокая в мире смертность от коронавируса.

Роспотребнадзор разъяснил правила въезда в Крым. Российские власти продолжают пропускать «иностранных граждан» в Крым только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Коронавирус в Крыму
В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса

В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса

Смертность в Крыму остается аномально высокой.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе отказались от QR-кодов

В Севастополе отказались от QR-кодов

На оперативном штабе в правительстве Севастополя приняли решение снять действующие ограничительные меры и, в частности, отказаться от предъявления медицинских документов (или QR-кодов) о вакцинации при посещении театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг.

Власть
В Крыму рассматривают сотни судебных исков о застройке в 100-метровой прибрежной зоны

В Крыму рассматривают сотни судебных исков о застройке в 100-метровой прибрежной зоны

Прорыва в решении проблемы застройки прибрежной 100-метровой зоны в Крыму пока, к сожалению, достичь не удалось. О

Происшествия
За год в Крыму выбросились на берег 603 дельфина

За год в Крыму выбросились на берег 603 дельфина

За 2021 год у берегов Крыма зафиксировали 603 выброса китообразных. Всего же с 2017 года ученые насчитали 2450 выбросов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации