В Крыму каждый час умирает по одному человеку от коронавируса

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Смертность в Крыму остается аномально высокой.

За сутки от ковида на полуострове умерли 25 человек. Процент летальности - 22. За неделю заразилось 878, умерли - 169. Процент летальности 19.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 27 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 113 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 549 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 637 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 115 человек, выздоровевших за весь период – 117 675.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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