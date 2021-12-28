Симферопольские водители игнорируют запрет на парковку в центре города

В Симферополе в период праздничных дней, перекрыли улицу Горького.

Здесь установлена главная елка города и размещена ярмарка, в связи с чем власти приняли решение временно перекрыть проезд для транспорта, о чем жители города были уведомлены заранее. Но есть те, кто игнорирует эти запреты.

«Мы уведомляли водителей заранее, но они проигнорировали запрет на парковку. Пришлось применить кардинальные меры — проезд возле цирка на улице Горького перекрыли бетонными блоками», — прокомментировал корреспонденту «Крымского информационного агентства» представитель администрации Симферополя Андрей Черниченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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