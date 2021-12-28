С нового года штрафы для курильщиков ужесточат

Россиян начнут штрафовать за курение на объектах недвижимости и предприятиях и ужесточат ответственность за возникновение пожаров из-за непотушенных сигарет.

Об этом сообщил в интервью «Прайм» юрист Европейской юридической службы Павел Корытов.

«Со следующего года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей», - сообщил юрист.

Также эксперт рассказал, что с 2022 года всех участников оборота никотинсодержащей продукции обяжут подавать данные о деятельности в систему маркировки «Честный знак» исключительно через оператора электронного документооборота.

Корытов напомнил, что борьба с курением является одной из основных целей нацпроекта «Демография».

Согласно проекту, к 2024 году число курильщиков в стране нужно снизить до 10%. И на сегодняшний день Россия имеет положительный опыт в противостоянии с никотином: если в 2013 году курильщиков было 41% взрослого населения, то в 2021 – только 21%. Как ранее сообщалось, курение особенно часто приводит к ряду опасных для жизни заболеваний.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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