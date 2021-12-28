Власть
С нового года штрафы для курильщиков ужесточат
Россиян начнут штрафовать за курение на объектах недвижимости и предприятиях и ужесточат ответственность за возникновение пожаров из-за непотушенных сигарет.
Об этом сообщил в интервью «Прайм» юрист Европейской юридической службы Павел Корытов.
«Со следующего года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей», - сообщил юрист.
Также эксперт рассказал, что с 2022 года всех участников оборота никотинсодержащей продукции обяжут подавать данные о деятельности в систему маркировки «Честный знак» исключительно через оператора электронного документооборота.
Корытов напомнил, что борьба с курением является одной из основных целей нацпроекта «Демография».
Согласно проекту, к 2024 году число курильщиков в стране нужно снизить до 10%. И на сегодняшний день Россия имеет положительный опыт в противостоянии с никотином: если в 2013 году курильщиков было 41% взрослого населения, то в 2021 – только 21%. Как ранее сообщалось, курение особенно часто приводит к ряду опасных для жизни заболеваний.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало известно, как будет работать МРЭО в праздничные дни в Крыму. Госавтоинспекция Крыма в период новогодних праздников начнет прием граждан с 4 января.
В Севастополе автохам насобирал 359 штрафов на 600 тысяч рублей и попался. В Севастополе судебные приставы изъяли автомобиль у водителя, насобиравшего 359 неоплаченных штрафов за всевозможные нарушения правил дорожного движения.
Спасатели напомнили крымчанам о правилах безопасного отдыха во время праздников. Спасатели напомнили крымчанам о правилах безопасного отдыха в период новогодних праздников.
Полиция отобрала ружье у пьяного водителя в Севастополе. В поселке Орлиное под Севастополем к сотрудникам ДПС приехал автомобиль «ГАЗель», водитель которого мало того, что был пьян, так еще и имел при себе охотничье ружье.
Аксенов посчитал коллективный иммунитет от COVID-19 в Крыму
Коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции в Крыму приблизился к 70%. Однако, смертность от коронавируса на полуострове бьет все рекорды.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Российские мобильные операторы пока не собираются заходить в Крым
Две российские компании – операторы связи – якобы проявляют интерес к работе в Крыму.
Гидрометцентр сделал «снежный» прогноз для Крыма на Новый год
В последний день уходящего года на территории Крыма ожидаются дожди и до +5 градусов, а в первый день января уже прогнозируется снег.
24 декабря
В Крыму рассматривают сотни судебных исков о застройке в 100-метровой прибрежной зоны
Прорыва в решении проблемы застройки прибрежной 100-метровой зоны в Крыму пока, к сожалению, достичь не удалось. О