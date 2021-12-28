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Власть

Российские мобильные операторы пока не собираются заходить в Крым

14:57 вторник, 28 декабря 2021
Российские мобильные операторы пока не собираются заходить в Крым

фото © Новости Крыма

Две российские компании – операторы связи – якобы проявляют интерес к работе в Крыму.

Об этом сегодня на ежегодной пресс-конференции сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Два оператора проявляют интерес. Мы с (министром внутренней политики, информации и связи Республики Крым) Михаилом Сергеевичем Афанасьевым (обсудили) конкретный план по количеству вышек, которые необходимо установить по Республике Крым. Сейчас количество сказать не готов. Но мы (обсудили) прямо с местами – на каких конкретно точках (устанавливать), чтобы связь у нас не прерывалась», – сказал Аксенов.

Названия компаний он раскрывать не стал. При этом глава Крыма отметил, что конкретных решений о заходе в республику федеральных игроков рынка пока нет. Также он не стал раскрывать названия компаний, которые планируют зайти работать в Крым. «Федеральные компании, в том числе есть одна с госучастием, есть специализированные компании. Не готов их называть, посмотрим, у всех свои нюансы. Но желающие есть», – уточнил Аксенов. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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