Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 28 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (в западных и северных районах сильный дождь 14 мм и более), уровень опасности желтый, ветер (МЕСТАМИ 17-22 М/С), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (МЕСТАМИ 15-20 М/С), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, ветер (МЕСТАМИ 15-20 М/С), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 97 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 95 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 11 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 95 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 4 до 8 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 9 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 96 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 2 градусов. Ветер южный 24 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 99 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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