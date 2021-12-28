Отремонтированные дороги Севастополя не прошли проверку на безопасность

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Прокуратура города выявила 94 нарушения закона при ремонте автодорог.

Прокуратура Севастополя выявила почти сотню нарушений закона, допущенных при ремонте дорог. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что нарушения касались сроков выполнения ремонтных работ, их качества, мер безопасности во время работ, а также вывоза строительных отходов. Кроме того, на отремонтированных дорогах было зафиксировано несоответствие требованиям безопасности дорожного движения.

Всего прокуроры насчитали 94 нарушения. По итогам проверки внесено 66 представлений, по которым 33 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в суды направлено 4 иска, 2 из которых удовлетворены, 14 лиц предостережены о недопустимости нарушения закона.

Ранее сообщалось о том, что ответственные за уборку городских территорий лица допустили многочисленные нарушения при очистке улиц от снега.

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