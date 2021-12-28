Море у берегов Евпатории окрасилось в ярко-золотой цвет

Житель Евпатории зафиксировал на видео уникальное явление — морская вода у прибрежной зоны окрасилась в ярко-золотистый цвет.

Пользователи соцсети высказали самые различные предположения от юмористических до неутешительных прогнозов.

«А что с водой?»

«Цветокоррекция».

«Так не интересно. Я думал и вправду какое-то явление изменило цвет воды».«Фотошоп? Или кто-то туда сходил?».

«Вода в море действительно желтая, но не до такой степени».

«Страшно. Очень страшно. Если б мы знали, что это такое?».

Фото Sergey Anymaker

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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